Ожидается, что Apple представит свой первый планшет с OLED-матрицей только в 2023 году. Об этом сообщила компания Display Supply Chain Consultants (DSCC) в своём свежем квартальном отчёте о поставках OLED-матриц.

Предполагается, что первым планшетом Apple с экраном на органических светодиодах станет 10,9-дюймовая модель, предположительно iPad Air. Следом за ним такой дисплей получат 11-дюймовые и 12,9-дюймовые модели iPad Pro. Для последнего останется альтернатива в виде mini-LED-матрицы.

Также источник сообщает, что все панели будут поставляться исключительно компанией Samsung Display. На данный момент Apple оборудует OLED-дисплеями свои смартфоны и «умные» часы Apple Watch.

Согласно прогнозу, после выхода Apple на рынок OLED-планшетов весь рынок планшетных компьютеров в 2024 году получит мощный толчок и увеличится до «более чем $1 млрд».

Отчёт DSCC также гласит, что Apple откажется от сенсорной панели Touch Bar в грядущих MacBook Pro, что согласуется с предыдущими утечками. Предполагается, что в новых высококлассных ноутбуках, запуск которых ожидается в этом году, Apple вернётся к привычному ряду функциональных клавиш.