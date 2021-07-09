Цена акций Apple по итогам 7 июля выросла на 1,8%, до $144,57, обновив достигнутый в январе рекорд, сообщает агентство Bloomberg.

Благодаря таким высоким значениям был установлен рекорд рыночной стоимости Apple – $2,4 млрд. Таким образом, Apple является самой дорогой публично торгуемой компанией в мире.

Как отмечает Bloomberg, активный рост стоимости акций обусловлен положительными прогнозами по продажам iPhone. Аналитики, опрошенные агентством, прогнозируют, что ралли акций компании продолжится в течение следующих шести месяцев. Помимо этого, акции Apple дорожали семь торговых сессий подряд, что наблюдалось впервые с апреля текущего года. С начала года акции Apple подорожали почти на 9%.

2 августа 2018 года Apple стала первой публичной компанией, которая достигла отметки капитализации в триллион долларов. Чуть более года спустя Apple стала первой публичной фирмой, рыночная стоимость которой достигла $2 трлн. За последний год цена акций выросла на $49,23 или 51,64%. Минимум за последние 52 недели в $89,14 был достигнут почти год назад на пике пандемии.

Ожидается, что о прибыли Apple должна будет отчитаться 27 июля.