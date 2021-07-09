Известный китайский производитель корпусов Benks сегодня разместил на Weibo изображение всех моделей корпусов модельного ряда iPhone 13. Этой же утечкой поделились у себя в твиттере инсайдеры DuanRui и Ice Universe.

Если опираться на эти изображения, линейка iPhone 13 будет представлена теми же четырьмя моделями, которые образуют нынешнюю серию. То есть будут iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Размеры экранов и, соответственно, габариты смартфонов существенно не изменятся – диагонали составят 5,4 (iPhone 13 mini), 6,1 (iPhone 13 и iPhone 13 Pro) и 6,7 дюйма (iPhone 13 Pro Max).

Новые модели от нынешних проще всего отличить по блоку камеры. В базовых моделях модули располагаются по диагонали, а не вертикально, а в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max один модуль поменьше, а два – покрупнее. Также больше расстояние между модулями, как и больше площадь выступа блока камеры.

Среди других важных нововведений новых смартфонов Apple — OLED-дисплеи LTPO с адаптивной частотой обновления от 0 до 120 Гц у iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max и увеличенная ёмкость аккумуляторов. Официальная премьера смартфонов состоится в сентябре.