Правительство определило правила выбора поисковиков на новых устройствах согласно закону о предустановке российского ПО, который вступил в силу 1 апреля, пишет ТАСС.

Согласно постановлению, механизм дает производителям три варианта реализации права выбора поисковика. Либо отечественный поисковик устанавливается по умолчанию в предустановленном браузере с возможностью поменять настройки, либо окно выбора с предложением нескольких поисковиков появляется при первом запуске устройства, или окно выбора появляется при первом запуске предустановленных браузеров. При этом пользователь в любой момент сможет сменить поисковую систему на желаемую.

Как следует из документа, требования по использованию российской поисковой системы предлагается распространить на отдельные виды технически сложных товаров, произведенных после 1 июля 2021 г., поисковой системой по умолчанию определен «Яндекс». Как уточнили ТАСС в Минцифры, отбор поисковой системы на 2022 г. стартует 1 августа 2021 г.

По информации издания «Ведомости», сейчас более 40% владельцев iPhone в России используют поиск «Яндекса». «Для этого большинство из них переходит на сайт «Яндекса», каждый раз вручную вводя адрес в браузере. Возможность выбрать поиск на новом устройстве поможет сделать это в один клик», — отметил представитель «Яндекса».

Специалисты Минцифры пояснили ТАСС, что выбрали поисковую систему «Яндекс» по умолчанию на этот год еще в конце 2020 года, в соответствии с актуальной на тот момент редакцией закона о предустановке российского ПО.

В настоящий момент в перечень российских программ для предустановки с 1 апреля 2021 года на продаваемые в России технически сложные товары входят: «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и «Госуслуги».