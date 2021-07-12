Журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что компания Apple готовится к запуску обновлённой версии планшета iPad mini осенью этого года. Предполагается, что грядущий iPad mini 6 будет выпущен вместе с новым iMac с увеличенным дисплеем.

Дизайн устройства якобы будет похож на последний iPad Air. «Это будет самый большой редизайн iPad mini за девять лет», — отметил Гурман. Ранее сообщалось, что новый iPad mini получит перемещённый на боковую грань сканер отпечатков пальцев Touch ID, а рамки вокруг экрана станут тоньше.

За счёт уменьшенных рамок диагональ экрана увеличится и составит от 8,5 до 9 дюймов. Порт Lightning будет заменён на разъём USB-C. Новинка Apple, как раннее сообщал Джон Проссер, не получит процессора M1: чтобы развести компактный планшет с более производительной моделью iPad Pro, все iPad Mini 6 будут доступны только с чипами серии A.

Вместе с новым планшетом, как ожидается, будет анонсирован компьютер iMac нового поколения. Этому моноблоку приписывают наличие дисплея размером 27 дюймов по диагонали или даже больше. Скорее всего, компьютер будет оснащаться процессором M1X или M2X.