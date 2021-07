Инсайдер, известный под ником DylanDKT, поделился новой информацией о следующем поколении MacBook Pro. По его словам обновленные 14- и 16-дюймовые модели будут оснащены веб-камерами с разрешением 1080p.

Текущие модели ноутбуков Apple оснащаются камерами 720p: компанию критикуют за столь низкое по сегодняшним меркам разрешение камер, особенно с учётом влияния пандемии на популярность удалённой работы и видеозвонков. В лэптопах MacBook с чипсетом M1 качество камеры улучшено со стороны софта, но совсем не так, как хотелось бы.

I know a lot people are referencing Linus’s video (which is a great video by the way) but it’s good to note that the upcoming MacBook Pro will actually be getting an updated improved 1080p webcam for the next model and so will the entire Mac lineup.