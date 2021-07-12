Инсайдер, известный под ником DylanDKT, поделился новой информацией о следующем поколении MacBook Pro. По его словам обновленные 14- и 16-дюймовые модели будут оснащены веб-камерами с разрешением 1080p.

Текущие модели ноутбуков Apple оснащаются камерами 720p: компанию критикуют за столь низкое по сегодняшним меркам разрешение камер, особенно с учётом влияния пандемии на популярность удалённой работы и видеозвонков. В лэптопах MacBook с чипсетом M1 качество камеры улучшено со стороны софта, но совсем не так, как хотелось бы.

I know a lot people are referencing Linus’s video (which is a great video by the way) but it’s good to note that the upcoming MacBook Pro will actually be getting an updated improved 1080p webcam for the next model and so will the entire Mac lineup. — Dylan (@dylandkt) July 10, 2021

На данный момент веб-камеры с разрешением 1080p есть только у 27-дюймового iMac 2020 года и 24-дюймового iMac 2021 года.

Предположительно, ноутбуки представят в период с сентября по ноябрь этого года. Устройства будут оснащены новым mini-LED-экраном и 10-ядерным процессором M1X, а также лишатся панели Touch Bar.