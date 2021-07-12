Новые MacBook Pro впервые оснастят веб-камерой 1080p

Инсайдер, известный под ником DylanDKT, поделился новой информацией о следующем поколении MacBook Pro. По его словам обновленные 14- и 16-дюймовые модели будут оснащены веб-камерами с разрешением 1080p.

Текущие модели ноутбуков Apple оснащаются камерами 720p: компанию критикуют за столь низкое по сегодняшним меркам разрешение камер, особенно с учётом влияния пандемии на популярность удалённой работы и видеозвонков. В лэптопах MacBook с чипсетом M1 качество камеры улучшено со стороны софта, но совсем не так, как хотелось бы.

На данный момент веб-камеры с разрешением 1080p есть только у 27-дюймового iMac 2020 года и 24-дюймового iMac 2021 года.

Предположительно, ноутбуки представят в период с сентября по ноябрь этого года. Устройства будут оснащены новым mini-LED-экраном и 10-ядерным процессором M1X, а также лишатся панели Touch Bar.

Источник: AppleInsider

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