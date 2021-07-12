Apple заключила многолетний контракт со студией AR Content российского режиссера и продюсера Александра Роднянского. Это первая сделка Apple по заказу оригинального контента на русском языке, пишет издание Variety.

Договор между AR Content и Apple TV+ заключен в формате «first-look» — то есть сначала кинокомпания будет предлагать все свои новые проекты Apple, а в случае отказа — другим компаниям.

Сделка распространяется на серию русскоязычных и многоязычных шоу для Apple TV+. Проекты могут быть реализованы под творческим руководством как российских, так и зарубежных сценаристов и режиссеров. Также Роднянский может снимать фильмы на территории любой страны мира.

По словам Роднянского, особый интерес у Apple вызывает опыт продюсера в производстве фильмов в России. «Apple очень хочет изучить возможности, доступные в этой части мира. Это будет первый мировой стриминговый сервис, который подпишет соглашение о стратегическом партнерстве с компанией с российскими корнями», — рассказал Роднянский. Ранее Apple заключала похожие сделки со всемирно известными режиссерами и продюсерами — например, с Ридли Скоттом и Роном Ховардом.

Александр Роднянский, член Американской киноакадемии, продюсер более 50 фильмов и сериалов, среди которых «Дылда» (два приза на Каннском кинофестивале в 2019 году), «Левиафан» (номинация на премию «Оскар», «Золотой глобус» и премия Каннского кинофестиваля за лучший сценарий) и «Нелюбовь» (приз Каннского кинофестиваля, номинация на премию «Оскар»).