В бета-версии WhatsApp 2.21.140.9 для пользователей iOS появилась возможность отправлять сообщения, которые автоматически исчезают из переписки после просмотра. В прошлом месяце самоуничтожающиеся после первого просмотра сообщения стали доступны в бета-версии для Android.

Исчезающие сообщения появились в WhatsApp в ноябре прошлого года, благодаря чему отправляемая информация может автоматически удаляться через семь дней. С новой функцией «View Once» («Посмотри раз») сообщения будут удаляться сразу после их просмотра.

Отправитель такого сообщения получит уведомление, когда его послание будет просмотрено получателем. При этом получатель сможет сделать снимок экрана, если есть необходимость сохранить данные, полученные в исчезающем сообщении.

Подобная функция уже реализована, например, в Instagram и Snapchat. Таким образом пользователь может обеспечить приватность своих личных сообщений и не думать о том, что его снимки или сообщения будут пересылаться третьим лицам.

«View Once» будет также работать в групповых чатах. Тогда контент, отправленный в переписке, может быть отсмотрен единожды каждым участником беседы.

Точные сроки запуска самоуничтожающихся сообщений в стабильных версиях WhatsApp пока неизвестны.