Apple могут вынудить полностью свернуть свою деятельность в Великобритании. Компания стала жертвой патентного тролля, который хочет отсудить у нее $7 млрд. Британский суд встал на сторону истца, и теперь Apple готовится уйти из страны, если итоговый размер штрафа она посчитает коммерчески неприемлемым.

Согласно имеющимся данным, фирма Optis Cellular Technology подала в суд на Apple за нарушение патентных прав после того, как американская компания отказалась платить лицензионные сборы в размере $7 млрд за использование «стандартизированной» технологии смартфонов в своих продуктах.

Optis Cellular Technology вместе с дочерними компаниями, такими как PanOptis, Optis Wireless Technology, Unwired Planet и Unwired Planet International, являются не практикующими организациями, которые владеют патентами и получают доход за счёт судебных тяжб. Подобные организации известны как «патентные тролли».

Это не первый раз, когда Apple сталкивается с Optis Cellular Technology. В прошлом году компания была оштрафована на 506 миллионов долларов за нарушение нескольких патентов PanOptis, связанных с технологией 4G LTE.

Теперь же Optis предъявила аналогичные претензии по поводу нескольких других патентов, которые, по мнению правообладателя, Apple использовала в своей продукции незаконно. Судебное разбирательство по данному вопросу пройдёт в 2022 году. По его итогам Apple может выплатить установленную судом сумму компенсации или же отказаться от этого, покинув британский рынок.

Защитники Apple дали понять, что компания не будет мириться с ультиматумом: «Позиция Apple заключается в том, что она должна обдумать условия и решить, правильно ли с коммерческой точки зрения принять их или покинуть британский рынок. Суд может выставить условия, которые просто коммерчески неприемлемы», — отметила юрист Apple Мари Деметриу.

Великобритания — один из крупнейших и самых важных рынков для Apple. Один только App Store обеспечивает здесь 330 тысяч рабочих мест. Однако если её уход действительно случится, то американская компания не будет поставлять в Великобританию новые iPhone и другие устройства, закроет физические магазины, а также усложнит процесс обновления программного обеспечения для существующих клиентов.