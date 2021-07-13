На сайте Apple появился новый аксессуар для смартфонов серии iPhone 12 под названием MagSafe Battery Pack. Он крепится к задней панели iPhone и выполняет функцию пауэрбанка.

Ёмкость внешнего аккумулятора составляет 1460 мАч. Смартфон при этом заряжается на мощности порядка 5 Вт. Аккумулятор может отдавать заряд быстрее, если его дополнительно подключить к зарядному устройству повышенной мощности — 27 Вт или больше. Подключив Lightning к аккумулятору, можно зарядить ещё какое-то устройство беспроводным способом.

Оставшийся заряд аксессуара можно посмотреть на экране блокировки и в виджете «Батарея». Для корректной работы потребуется установленная iOS 14.7 и новее.

В российском онлайн магазине Apple устройство стоит 9490 рублей. На текущий момент сроки старта продаж аксессуара пока неизвестны.