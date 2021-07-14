Apple попросила поставщиков в этом году произвести 90 млн iPhone нового поколения, рассказали Bloomberg осведомленные источники. Агентство отмечает, что это на 20% выше показателя, который компания устанавливала в последние годы, — около 75 млн смартфонов в период с момента запуска девайса и до конца года.

Предполагается, что Apple рассчитывает на набирающую обороты вакцинацию населения от коронавируса, что освободит людей от ограничений и даст импульс продажам iPhone. К тому же, новая серия окажется вторым поколением iPhone с поддержкой сетей пятого поколения, которые всё активнее развёртываются по миру. Ещё одной причиной называют ослабление позиций китайской Huawei американскими санкциями.

Bloomberg подтверждает, что модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получат экраны LTPO с адаптивной частотой обновления изображения, что положительно скажется на времени автономной работы. Также ожидается уменьшенная чёлка и улучшенные камеры.

Сохраняющийся дефицит чипов не повлияет на производство новых iPhone, поэтому на полках они должны появиться всего через пару недель после презентации, которая должна состояться в первой половине сентября. В прошлом году анонс был сдвинут на октябрь из-за пандемии коронавируса.