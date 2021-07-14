Apple работает над новой услугой, которая позволит потребителям оплачивать любую покупку через Apple Pay в рассрочку, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, партнером Apple в этом проекте станет банк Goldman Sachs, который будет оформлять необходимые для рассрочки займы.

Внутри компании сервис называют Apple Pay Later, отмечает издание. Он станет аналогом услуг «купи сейчас, плати потом», которые есть у некоторых других платежных систем, включая PayPal.

Сообщается, что пользователи смогут выплачивать стоимость покупки либо четырьмя беспроцентными платежами в течение двух недель, либо погашать рассрочку в течение нескольких месяцев с оплатой процентов. Отмечается, что сервис не будет проводить проверку кредитоспособности пользователей, а в некоторых планах не будет штрафов за просрочку платежа.

У Apple уже есть подобная функция, однако она доступна только пользователям Apple Card, а Apple Pay Later смогут воспользоваться все, вне зависимости являются они держателем банковской карты Apple или нет.

Будет ли доступна данная услуга в России, на текущий момент неизвестно.