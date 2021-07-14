Пользователи iPhone сообщили, что приложение «Погода» на их устройствах корректно отображает температуру в 68 или 70 градусов по Фаренгейту, но почему-то не отображает показатель в 69 градусов. Подобную странность заметили на устройствах с текущей версией iOS 14.6.

Проблема касается только самого приложения «Погода». При переходе к исходным данным Apple с сайта Weather.com будет показана правильная температура, как и в виджетах Apple на домашнем экране.

Возможное объяснение проблемы состоит в том, что Apple получает данные для своего приложения в градусах Цельсия, а затем переводит их в градусы Фаренгейта. Например, 20 градусов по Цельсию преобразуется в 68 градусов по Фаренгейту, а 21 градус по Цельсию преобразуется в 69,8 градусов по Фаренгейту и округляется до 70 градусов. Приложение, похоже, имеет аналогичные проблемы с температурой 65 градусов. Так, 18 градусов по Цельсию преобразуются в 64,4 градуса по Фаренгейту, а 19 градусов по Цельсию — в 66,2 градуса по Фаренгейту.

Момент внедрения в iOS столь странного округления остаётся неясным: как выяснилось, девайсы под управлением iOS 11.2.1 способны выводить число 69, как и устройства на iOS 15 beta 2, а вот в случае iOS 14.6 ошибка по-прежнему существует и, по-видимому, будет исправлена в скором времени.