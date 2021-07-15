Степень проникновения 5G-смартфонов стремительно растет: в первом квартале 2021 года на такие аппараты пришлось 69% глобального рынка смартфонов в денежном выражении и 39% - в натуральном. Годом ранее эти показатели измерялись 17% и 7% соответственно, сообщают в исследовательской компании Counterpoint Research.

Отмечается, что технология 5G по темпам завоевания рынка уже превзошла стандарт 4G/LTE. Причём происходит это в условиях пандемии и непростой экономической ситуации во многих регионах по всему миру.

Двигателем продаж 5G-смартфонов стала Apple со своей серией iPhone 12: их поставки в январе-марте 2021 года увеличились на 7% в сравнении с тремя предыдущими месяцами, тогда как весь рынок смартфонов просел на 10%.

Сейчас на долю Apple приходится более половины (53%) рынка 5G-смартфонов в денежном выражении и более трети отрасли (34%) в штучном исчислении. Второе место заняла Samsung с результатами в 13% и 14% соответственно.

Все больше смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения стали продавать Vivo и Xiaomi, а вот Huawei предсказуемо теряет свои позиции. Крупнейшим же рынком 5G-смартфонов является Китай все благодаря тому, что тут предлагают более широкий ассортимент устройств с поддержкой сетей пятого поколения и по разной цене.