По сведениям ресурса DigiTimes, все четыре смартфона серии iPhone 13 оснастят продвинутыми модулями Wi-Fi 6E. В следующем году он станет стандартом для устройств iOS и Android.

Wi-Fi 6 с iPhone 11 был представлен Apple в 2019 году, а Wi-Fi 6Е предлагает значительно улучшенные скорости и безопасность. Платформа добавит полосы 6 ГГц, что приведёт к увеличению пропускной способности и уменьшению помех для устройств.

Помимо этого DigiTimes утверждает, что сенсоры LiDAR будут использоваться только в Pro-моделях новых смартфонов (так же, как у линейки iPhone 12). Более ранние слухи указывали на то, что сенсоры LiDAR появятся во всех моделях линейкиi Phone 13.

Ожидается, что в целом iPhone 13 получит более минорные обновления по сравнению с iPhone 12.