Известный инсайдер DuanRui опубликовал скриншот, на котором изображён возможный дизайн новой модели HomePod.

Если верить иконке, внешне новая HomePod может быть чем-то средним между HomePod и HomePod mini. Также дизайн напоминает «Капсулу» с её округлыми формами. Анонс новой колонки от Apple может состояться этой осенью.

Впрочем некоторые считают, что в бету просто попала неправильная иконка. И Apple не работает над подобным устройством. В пользу этого говорит и само изображение. Оно плохо сочетается с более ранними слухами. Ранее журналист издания Bloomberg Марк Гурман сообщил, что Apple разрабатывает новое устройство для системы умного дома. Это якобы будет обновлённая версия приставки Apple TV со встроенным динамиком и камерой.

Ранее этой весной Apple объявила о снятии с продажи оригинальной HomePod. Сейчас её можно найти в магазинах с большим трудом. На сайте Apple оригинальная HomePod закончилась еще в начале лета.