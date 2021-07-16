Объем мирового рынка восстановленных (Refurbished) смартфонов в 2020 году вырос на 4% в сравнении с 2019-м. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Counterpoint Research.

Рост рынка резко замедлился в первом полугодии 2020 года, в основном из-за COVID-19, однако во втором полугодии спрос и предложение на рынке восстановленных смартфонов выросли. Когда рынки открылись, во всех регионах объёмы продаж увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Продажа флагманских премиальных продуктов по-прежнему во многом зависит от таких программ, которые обеспечивают пользователям стартовый капитал для покупки нового смартфона. Такие вендоры, как Apple, Samsung и Huawei, запустили собственные программы с очень привлекательными предложениями по trade-in, говорится в исследовании.

Одним из наиболее заметных игроков традиционно оставалась Apple. Если в сегменте новых устройств вендором контролировалось 13% мирового рынка, то в сегменте восстановленных смартфонов компания занимает уже 44% рынка. При этом, средняя стоимость восстановленных iPhone была почти в три раза выше аналогичного показателя конкурентов. По словам аналитиков, это помогает Apple увеличить пользовательскую базу, поскольку многие покупатели бывших в употреблении и восстановленных производителем для повторной продажи устройств впервые покупают смартфоны iPhone.

Большая часть восстановленных смартфонов по-прежнему продается в Китае. Вторым по величине рынком сбыта остается Европа, третьим - Юго-Восточная Азия.