Xiaomi впервые в истории заняла второе место на мировом рынке смартфонов, обогнав Apple. Об этом говорится в отчете Canalys Research.

Согласно их оценкам, в апреле-июне 2021 года Xiaomi увеличила поставки смартфонов на 83% в годовом исчислении и заняла 17% рынка. Доля Apple составила 14%, а отгрузки iPhone увеличились лишь на 1%. Лидерство сохранила южнокорейская корпорация Samsung, на которую пришлось 19% продаж устройств. Поставки смартфонов Samsung за год поднялись на 15%.

Успех Xiaomi во многом связывается с активной экспансией на международные рынки. В частности, поставки в Латинскую Америку выросли на 300%, а в Африку и Западную Европу — на 150% и 50% соответственно. Модели вендора ориентированы преимущественно на массовый рынок и их средняя стоимость почти на 40% и 75% ниже, нежели у Samsung и Apple. В то же время, стабильный рост демонстрирует и премиум-сегмент, однако здесь, несмотря на наличие успешных моделей (Mi 11 Ultra), Xiaomi находится в жестком конкурентном прессинге с Oppo и Vivo.

Дефицит на рынке полупроводников оказывает некоторое влияние на производство, но вендоры из топ-5 обеспечивают необходимые поставки и готовятся к анонсу новых моделей.

Специалисты полагают, что в 2021 году по всему миру будет выпущено около 500-530 млн смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения, что на 70-80% больше, чем в 2020 году. Лидером 5G-сегмента станет Apple.