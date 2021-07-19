Журналист Bloomberg Марк Гурман опубликовал новую информацию о грядущей серии смартфонов Apple. По его данным, iPhone 13 может получить постоянно включенный дисплей (Always-on-Display). Такая функция уже давно доступна в Apple Watch и на Android-смартфонах.

Always-on-Display позволит выводить на дисплей справочную информацию без необходимости активации экрана или разблокировки смартфона. К подобным видам информации относятся время, дата, прогноз погоды, уведомления и прочее.

Это станет возможным благодаря внедрению энергоэффективных LTPO-дисплеев. Переход на данный тип дисплеев позволит смартфону автоматически изменять частоту обновления экрана вплоть до значения в 1 Гц в режиме ожидания. Это существенно сократит расход заряда аккумулятора и обеспечит постоянное отображение времени и прочей информации без ущерба энергоэффективности.

Гурман заверяет, что помимо улучшенных аккумуляторов и дисплеев, iPhone 13 получат более быстрый чипсет Apple A15, уменьшенный вырез для камеры TrueDepth, а также новые функции для записи видео.