Apple выпустила свежее обновление своих мобильных платформ — iOS и iPadOS 14.7. Это уже седьмой крупный апдейт с момента релиза iOS и iPadOS 14 в сентябре 2020 года.

Обновление обеспечивает поддержку внешнего аккумулятора MagSafe для iPhone 12, а также немного расширяет возможности приложения «Дом», возвращает функцию «Поделиться плейлистом» в приложении «Музыка», устраняет ошибку подключения к сетям Wi-Fi, у которых в названии присутствовал символ «%», а также решает проблемы с воспроизведением Dolby Atmos и Lossless аудио.

Кроме всего прочего, в некоторых странах появляется поддержка Apple Card Family, которая позволяет использовать несколько карт с единым счётом внутри семьи. Также обновление добавляет новые функции для HomePod и приложения «Погода» — пользователи из Канады, Франции, Италии, Нидерландов, Южной Кореи и Испании теперь смогут получать информацию о качестве воздуха. Были исправлены и другие недочеты.

iOS 14.7 может стать последним обновлением iOS 14, поскольку уже этой осенью Apple выпустит следующую версию своей мобильной операционной системы – iOS 15.