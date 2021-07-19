Apple занялась разработкой следующего поколения бюджетного смартфона iPhone SE. Об этом пишет DigiTimes со ссылкой на неназванный источник. Это уже второй слух о разработке устройства.

Ранее об этом поведал Мин-Чи Куо. Продвигать новинку на рынке намерены как самый доступный iPhone с поддержкой 5G. Добиться поддержки нового стандарта связи позволит установка фирменного чипа Apple A14 Bionic. Обращает на себя внимание тот факт, что несмотря на то, что к моменту анонса iPhone SE 2022 актуальным чипом компании будет Apple A15 Bionic, компания отдаст предпочтение его предшественнику. Похоже, что идти по этому пути решено ради удержания ценника.

По слухам, третье поколение iPhone SE сохранит дизайн в стиле iPhone 7 с физической кнопкой Home и сканером Touch ID, а модель 2023 года получит перфорированный безрамочный экран.

Дебют третьего поколения iPhone SE ожидается в первой половине следующего года.