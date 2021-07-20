С 20 июля держатели карт «Мир» сразу нескольких российских банков смогут бесконтактно оплачивать покупки с помощью системы мобильных платежей Apple Pay. Об этом сообщается на сайте платежной системы.

На текущий момент к Apple Pay можно привязать карты «Мир» следующих банков: Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Почта Банк, Центр-инвест и Промсоцбанк, Открытие и Росбанк. Также сообщается, что этой осенью карты «Мир» и Apple Pay «подружит» и Московский кредитный банк.

До этого карты «Мир» для бесконтактной оплаты можно было использовать в системах Samsung Pay и Mir Pay на смартфонах с Android. Чтобы воспользоваться функцией Apple Pay, карту нужно добавить в приложение Wallet на iPhone. Оплачивать покупки также можно будет на Apple Watch, iPad и Mac в приложениях и на сайтах, открытых в браузере Safari.

«МТС Банк» подсчитал, что его клиенты предпочитают Apple Pay: 37% бесконтактных транзакций осуществлено через эту систему. Далее идут Google Pay (34%), Samsung Pay (24%), 5% приходится на остальные сервисы.

Как сообщила в интервью «Ведомостям» вице-президент Apple по Apple Pay Дженнифер Бейли, «Мир» не первая локальная платежная система, с которой работает Apple Pay. Расплатиться гаджетом Apple позволяет саудовская система Mada, австралийская eftpos, немецкая Girocard, говорится в описании этих платформ. «Мы поддерживаем местные дебетовые системы в Ираке, Канаде, Франции, Австралии, мы поддерживаем China Union Pay в Китае», – рассказала Бейли.