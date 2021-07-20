Очередной всплеск случаев заражения COVID-19 вынудил Apple изменить ранее объявленный план по возвращению сотрудников в офисы в сентябре, и отложить возобновление работы в офисах как минимум на месяц — до октября, сообщил Bloomberg. В публикации ресурса говорится, что Apple продолжит следить за ситуацией и уведомит сотрудников как минимум за месяц, прежде чем потребует от них возобновить работу в офисах.

В июне Тим Кук уведомил сотрудников, что начиная с сентября они должны будут работать из офиса как минимум три дня в неделю. Во внутренней служебной записке Кук обосновал необходимость возвращения работников в офисы доступностью вакцинации и снижением заболеваемости коронавирусом. В пандемию тысячи сотрудников Apple перешли на удаленку, однако уже в конце 2020 года Кук предупредил, что их могут вернуть в офис в начале лета. Потом этот срок был перенесен на сентябрь, сейчас — на октябрь.

Сотрудники компании наоборот против возвращения в офисы. Они писали открытое письмо руководству Apple по этому поводу и организовали внутренний канал компании в корпоративном мессенджере Slack под названием «Сторонники удаленной работы», где уже более 6 тыс. пользователей. Многим удобнее быть более свободными и находиться ближе к семье, чем зависеть от работы и тратить время на поездку туда и обратно.

В ответ на выражение недовольства некоторыми сотрудниками строгой политикой Apple, запрещающей работать из дома постоянно, компания отметила, что «личное сотрудничество имеет важное значение» для корпоративной культуры, и, несмотря на задержку с возвратом в офисы, это не означает, что из-за этих протестов компания изменит своё решение.