Китайский портал Chongdiantou опубликовал большой материал с подробным разбором MagSafe-пауэрбанка от Apple, который был представлен на прошлой неделе. Специалисты изучили буквально каждый компонент внутри этого устройства.

Под крышкой корпуса находятся катушка беспроводной зарядки и магнит, притягивающий телефон. Также можно увидеть катушку и чип NFC, которые припаяны друг к другу. Катушка и печатная плата расположены поочередно для уменьшения толщины. Экранирующая крышка на материнской плате имеет съёмную конструкцию.

Главным элементом внутри MagSafe Battery Pack выступает пара аккумуляторов производства Xinwangda. Их общая ёмкость составляет 1460 мАч или 11,13 Втч. Они поддерживают зарядку с предельным напряжением 4,35 В.

На внешней стороне катушки находится кольцо с 16 магнитами, которое используется для притяжения мобильного телефона. Магниты закреплены в кольцо металлическим листом.

Несмотря на кажущуюся простоту, MagSafe Battery Pack оказался в плане конструкции достаточно сложным устройством. Внутри большое количество всевозможных чипов вроде процессора ST STM32L4S5ZI с высокопроизводительным ядром Cortex-M4, работающим на частоте 120 МГц. Кроме того, Apple уделила большое внимание защите от перегрева и других факторов. Например, внутренняя часть разъёма Lightning выполнена из серебра, покрытого рутением и родием, что предотвращает окисление.

Весит MagSafe Battery Pack всего 114 граммов, а его размеры идеально подходят для iPhone 12 mini.