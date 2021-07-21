Согласно новому отчёту Nikkei Asia, массовое производство Apple AirPods 3-го поколения стартует в августе, а анонс состоится до конца 2021 года.

В течение минувшего года предполагаемая дата релиза новых наушников неоднократно менялась. Некоторые утверждали, что они появятся ещё в первой половине 2021 года и ошиблись, другие указывали на вторую половину года как более вероятное время.

Если массовое производство действительно стартует в следующем месяце, теоретически продажи могут начаться уже в сентябре, одновременно с новыми iPhone. Конечно, не исключено, что Apple пожелает задержать релиз, чтобы представить их вместе с другими продуктами позже. Либо анонс новой модели AirPods и вовсе может быть в виде пресс-релиза, как это было с AirPods Pro или AirPods Max.

Ожидается, что обновленные AirPods будут внешне напоминать AirPods Pro. В прошлом источники сообщали, что Apple признала такую форму для наушников более удобной. Изменения также коснутся и кейса. Он немного уменьшится в размерах. При этом уменьшение размеров никак не скажется на автономности AirPods.