Все модели iPhone, которые выйдут в 2022 году, будут поддерживать 5G, пишет Nikkei со ссылкой на источники. Кроме того, в следующем году компания откажется от производства iPhone mini из-за низких продаж.

В этом году Apple все же представит обновление прошлогоднего iPhone 12 mini, уточняют источники. В следующем — наряду с четырьмя моделями из основной линейки появятся две версии с диагональю 6.1 дюйма и две версии с диагональю 6.7 дюйма.

Ещё одним смартфоном Apple в следующем году станет обновленная версия iPhone SE с поддержкой 5G, о чём вчера сообщало издание DigiTimes. Размер диагонали дисплея iPhone SE при этом составит 4,7 дюйма, и в целом устройство будет напоминать обновлённую версию iPhone 8. От новых iPhone текущего модельного года ему достанется процессор Apple A15, а за поддержку сетей 5G будет отвечать модем Qualcomm X60. Устройство получит LCD-экран вместо более современного OLED, который Apple поставила во все версии iPhone 12 в прошлом году, уточнили источники Nikkei.

Согласно информации агенства CIRP, пользователи Apple стали чаще выбирать более дорогие iPhone. По данным аналитиков, собранных в период с апреля по июнь, самыми популярными смартфонами американского бренда оказались iPhone 11 и iPhone 12 Pro Max. Менее популярными девайсами оказались компактный телефон iPhone 12 mini и выпущенный в 2018 году iPhone XR, которые получили по пять процентов каждый. Все новые смартфоны серии iPhone 12 имеют долю в 63 процента.