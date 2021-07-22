Adobe выпустила новую версию своего популярного видеоредактора — Premiere Pro 15.4. Среди нововведений отмечена нативная поддержка ARM-процессоров Apple M1.

Adobe заявляет, что, благодаря оптимизации для фирменного ARM-чипа Apple, скорость запуска Premiere Pro выросла на 50 процентов, а производительность при редактировании видео стала выше на 77 процентов. В среднем Premiere Pro на M1 работает на 80% быстрее чем, на Mac с чипами Intel.

Ещё одним заметным нововведением можно назвать функцию «Преобразование речи в текст» – автоматизированное создание подписей, которая работает на 13 языках, в числе которых присутствует и русский.

Adobe также предлагает новые способы поиска и навигации по видеопоследовательностям. Например, дважды щелкните слово на панели «Текст», и ползунок переместится в это положение на шкале времени Premiere Pro.

Кроме того, Adobe добавила поддержку M1 для Media Encoder и Character Animator. Premiere Rush и Audition уже получили поддержку M1 ранее в этом году, а After Effects получит обновление публичной бета-версии позднее, но тоже в 2021 году.