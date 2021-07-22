Завод китайской корпорации Foxconn в городе Чжэнчжоу в Центральном Китае пострадал из-за масштабных наводнений в этом регионе. Это крупнейший завод по сборке iPhone.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свидетельства очевидцев, на заводе временно отключилось электричество из-за повреждений сети в этом районе, так что работа была на некоторое время приостановлена.

Foxconn заявила, что успешно реализовала план аварийного реагирования при наводнениях. Однако компания отрицает прямое воздействие воды на производственный объект. Эксперты опасаются, что сбой в производстве может повлиять на запуск грядущих iPhone этой осенью. Известно, что сборка новых моделей смартфонов Apple обычно начинается в июле, и темпы производства постепенно наращиваются в следующие недели.

Foxconn владеет тремя предприятиями в Чжэнчжоу, на долю которых, по данным аналитиков, приходится более половины всех выпускаемых в мире iPhone. Источники WSJ сообщили, что перебои с электричеством были отмечены на всех трех предприятиях.

По словам рабочих, Foxconn позволила большинству сотрудников остаться дома в среду, однако часть сборочных линий работает. Компания сообщила сотрудникам, что точное время возвращения на завод будет зависеть от погодных условий.