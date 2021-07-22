Жюри ежегодного независимого конкурса iPhone Photography Awards объявило победителей 2021 года. Владельцы iPhone отправили тысячи фотографий со всего мира, которые были представлены в 18 номинациях.

В этом году лауреатами премии стали представители 17 стран, от Румынии до Бангладеша. Снимки-победители отобраны среди тысяч изображений, присланных фотографами iPhone из более чем 140 стран. Все эти фото отражают силу мест и людей и помогают испытать совершенно разные эмоции, независимо от того, что на них запечатлено, будь то необычное сооружение в большом городе, один единственный цветок или пастухи с животными в промозглой глуши.

Обладателем Гран-при стал Иштван Керекеш из Венгрии. Фотография «Трансильванские пастухи» была сделана на iPhone 7 и запечатлела двух хмурых пастухов, держащих ягнят на фоне зимнего сурового пейзажа, — невероятный контраст между невинными животными и индустриальным ландшафтом позади них.

Лауреатом в главной номинации «Фотограф года» стал Шаран Шетти из Индии. Второе и третье места получили китаец Дэн Лю и американец Джефф Рейнер соответственно. В остальных категориях были также награждены призами по три победителя из Австралии, Германии, Бангладеша, Китая, Греции, России, Венгрии, Италии, Израиля, Нидерландов и других стран.

Снимок россиянки Татьяны Мерзляковой «Магия северного сияния», сделанный в Териберке на iPhone 12 Pro Max, занял первое место в категории «Путешествия». По словам Татьяны, на снимке нет никаких фильтров и ретуши. Все, что сделала фотограф, — поправила экспозицию встроенными инструментами камеры в iPhone. «Если вы не были в Териберке — очень рекомендую, невероятной красоты место!» — заключила победительница.