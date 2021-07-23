Новая версия приложения Apple Music для Android-устройств позволяет слушать любимые треки в исходном качестве без сжатия и с эффектом пространственного звучания благодаря поддержке функций Spatial Audio с Dolby Atmos.

Оба нововведения стали доступны пользователям гаджетов Apple ещё в июне. Владельцы Android-смартфоном могли попробовать пространственный звук и Lossless-аудио в бета-версии приложения Apple Music.

Чтобы протестировать новые функции, обновите приложение Apple Music до последней версии, откройте его, нажмите «Настройки» и выберите «Качество звука». В этом подменю можно включить или выключить необходимые функции.

Оценить новое качество можно только на поддерживаемых устройствах, в числе которых AirPods, AirPods Pro и AirPods Max. Для оценки Lossless-аудио необходима проводная гарнитура. Apple не сообщила, какие смартфоны на Android поддерживают пространственное аудио. Вероятно, оно работает на всех устройствах с Dolby Atmos.