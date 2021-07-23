По данным GizChina, что в этом году Apple может выпустить новый фирменный адаптер питания на 25 Вт. Вместе с этим купертиновцы дадут возможность заряжать iPhone с большой мощностью.

Линейка iPhone 12 поддерживает зарядку до 20 Вт по кабелю и до 15 Вт с помощью MagSafe. Вместе с поддержкой зарядки 25 Вт, Apple выпустит новый адаптер аналогичной мощности. Как и в прошлом году, блок питания придётся покупать отдельно, он не будет идти в комплекте со смартфоном.

Повышение максимальной мощности с 20 до 25 Вт не сильно повлияет на скорость зарядки iPhone. В компании могли пойти на такой шаг для того, чтобы сохранить «привычные» пользователям значения, при этом немного повысив ёмкость батарей.

Как ожидается, новые iPhone получат новый процессор A15, до 1 ТБ встроенной памяти и улучшенные камеры. Экраны старших Pro-моделей, как ожидается, будут выполнены по технологии LTPO и смогут поддерживать частоту обновления до 120 Гц.