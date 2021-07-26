По данным аналитиков JP Morgan Chase, топовые модели iPhone 14 Pro будут оснащаться корпусом из титанового сплава, который прочнее, чем используемая сейчас нержавеющая сталь.

Согласно имеющимся данным, использование титанового сплава станет одним из наиболее значительных изменений в дизайне корпуса iPhone, которые будут представлены в 2022 году. Предполагается, что компания Foxconn станет эксклюзивным производителем титановых корпусов для старших моделей iPhone. Если отчёт точен, то будущие iPhone станут первыми смартфонами Apple с корпусом из титанового сплава. В настоящее время Apple использует титановый сплав в некоторых моделях смарт-часов Watch Series 6, а также для производства кредитных карт Apple Card.

Одной из ключевых особенностей титана является его твердость. Этот сплав устойчив к царапинам, потертостям и коррозии. Также титан заметно легче стали. Однако по стоимости он превосходит и сталь, и алюминий.

Вместе с тем, титан достаточно маркий и на нем хорошо видны отпечатки пальцев. Apple знает об этом и в ее активе уже есть патенты на тонкие оксидные покрытия, которые должны свести на нет маркость титана.

Как утверждают авторы отчёта, у смартфонов, которые Apple выпустит в 2022 году, не будет большой «чёлки» в верхней части экрана, а фронтальная камера и другие сенсоры будут размещены в миниатюрном вырезе (как у некоторых Android-смартфонов).