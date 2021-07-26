Журналист Марк Гурман из Bloomberg пишет, что Apple внедрит систему Face ID не только во все модели iPhone, но и также в планшеты iPad и компьютеры Mac. Даже устройства начального уровня получат поддержку системы идентификации пользователя по лицу.

По мнению журналиста, конечная цель Apple заключается в том, чтобы оснастить сканером лица практически все свои продукты, включая доступные версии смартфонов и планшетов iPhone SE и iPad Air, в которых реализована поддержка функции разблокировки по отпечаткам пальцев Touch ID. Он также отмечает, что Apple не спешит с заменой Touch ID из-за того, что технология является «более дешёвой альтернативой» Face ID, но при этом она обеспечивает высокий уровень безопасности пользовательских данных, хранящихся на устройстве.

«Я ожидаю, что со временем ситуация изменится. Это не произойдет в текущем году, но готов поспорить, что Face ID появится на Mac в течение пары лет. Я ожидаю, что в этот период все iPhone и iPad тоже получат Face ID. Датчик распознавания лица предоставит Apple две основные функции – безопасность и дополненную реальность. Touch ID, более удобный или нет, предоставляет только первое», – считает Гурман.

Гурман также добавил, что Apple может встроить камеру в экран iPhone, чтобы избавиться от «моноброви». Это позволит отличать Pro-модели от более дешёвых. В том, что Apple откажется от «чёлки» в iPhone 2022 года, уверен и авторитетный аналитик Минг-Чи Куо.