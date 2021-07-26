Как сообщает издание 9to5Mac, Apple разрабатывает следующую версию своего профессионального монитора Pro Display, которая будет заметно отличаться от предыдущей. Устройство якобы получит мощный чипсет A13. Новый дисплей имеет кодовое название J327.

Помимо чипа A13 Bionic, который используется в смартфонах серии iPhone 11, монитор получит чип Neural Engine, ускоряющий работу с задачами машинного обучения. Его целевой аудиторией будут профессиональные создатели контента. Предполагается, что Apple работает и над менее навороченным дисплеем, который получит меньшую стоимость и будет ориентирован на рядовых пользователей.

Слухи о разработке монитора Apple с высоким разрешением и встроенным графическим процессором появились ещё в 2016 году, сразу после прекращения производства Apple Thunderbolt Display.

Наличие встроенного CPU/GPU могло бы разгрузить процессор и графическую подсистему компьютера. Вероятно, новый монитор сможет предложить пользователям компьютеров, основанных на ARM-чипах Apple, ряд новых интересных возможностей, включая беспроводное подключение и AirPlay.