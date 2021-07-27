Глава консалтинговой компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг подтвердил слухи о том, что Apple активно работает над новым iPad mini. По его словам, новинка получит 8,3-дюймовый дисплей и узкие рамки.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо утверждал, что устройство может иметь экран диагональю от 8,5 до 9 дюймов. Также ходили слухи о том, что новый iPad Mini получит дисплей mini-LED, однако пока что эта информация не подтверждается. Инсайдеры сходятся на том, что новинка будет иметь одинаково узкие рамки экрана и избавится от кнопки Home.

По предварительным данным, новый планшет будет очень похож на iPad Air четвёртого поколения. Также ранее сообщалось, что новый iPad mini под кодовым именем J310 получит чипсет Apple A15 Bionic, тот же, что, вероятно, будет использован в моделях линейки iPhone 13. Ожидается, что продукт будет поставляться с портом USB Type-C вместо «проприетарного» Lightning, дополнительно модель получит датчик Touch ID, интегрированный в боковую грань.

Последний раз Apple обновляла iPad mini в 2019 году. Тогда он получил чип A12, поддержку Apple Pencil и другие улучшения. Ожидается, что iPad mini 6 будет представлен этой осенью.