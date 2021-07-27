По данным инсайдера YuuKi_AnS, обновлённый Mac Pro, который представят в 2022 году, будет оснащён процессором Intel Ice Lake Xeon W-3300, а не новой однокристальной системой Apple Silicon.

Новые чипы Intel пока ещё не анонсированы, однако они должны показать заметный прирост в производительности по сравнению со своими предшественниками. Кроме того, линейка получит встроенный ускоритель для работы с искусственным интеллектом. Топовый чип линейки будет иметь 38 ядер с тактовой частотой 4 ГГц и 57 МБ кеш-памяти третьего уровня.

Учитывая, что текущая модель Mac Pro вышла относительно недавно для того, чтобы полностью её менять, вероятно, речь будет идти об аппаратном обновлении. Но если оно выйдет в 2022 году, то полностью новый Mac Pro на Apple Silicon придётся ждать намного дольше.

Ранее Марк Гурман из Bloomberg сообщал, что Mac Pro 2022 будет представлен в двух версиях. Первая (классическая) будет работать на базе чипа Intel, а вторая (компактная) получит процессор собственной разработки Apple.