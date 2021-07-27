Как сообщает издание Deadline со ссылкой на пресс-службу Apple, премьерный эпизод второго сезона "Теда Лассо" собрала самую большую аудиторию среди всех оригинальных фильмов и сериалов на Apple TV+.

По сравнению с первым сезоном сериала, количество просмотров выросло на 200% в более чем 100 странах, а число новых подписчиков Apple TV+ увеличилось на 50%. В первые три дня второй сезон привлек в шесть раз больше человек, нежели дебют комедийной спортивной драмы прошлого года.

Кроме того, «Тед Лассо» поспособствовал росту аудитории других комедий на Apple TV+. Так, увеличились просмотры у сериалов «Шмигадун!», «В ритме жизни» и «Мистический квест: Пир ворона».

Сериал «Тед Лассо» рассказывает об американском футбольном тренере, который возглавляет британский клуб, не имея представления о правилах европейского футбола. Создатели шоу — Билл Лоуренс, Джо Келли, Брендан Хант и Джейсон Судейкис, последний возглавил и актерский состав, сыграв Теда Лассо. В проекте также снимались Ханна Уэддингхэм, Джереми Свифт, Фил Данстер, Бретт Голдстин и другие.