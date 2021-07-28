Apple опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2021 финансового года, который закончился в июне. Доход компании составил 81,4 миллиарда долларов, что на 36% больше, чем годом ранее.

Чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 26 июня, составила $21,74 млрд по сравнению с $11,25 млрд за третий квартал предыдущего фингода.

Больше всего выросли продажи компании в Китае, Гонконге и Тайване (+58%) — до $14,8 млрд. Выручка в Северной и Южной Америке увеличилась на 33% — $35,9 млрд, в Европе — на 34% до $18,9 млрд, в Японии — на 30% до $6,5 млрд.

Значительную часть выручки принесли iPhone, которые продавались лучше, чем годом ранее. Рост зафиксирован во всех направлениях бизнеса, однако именно смартфоны, судя по всему, стали его драйвером в денежном выражении: в отчетном периоде на них пришлось $39,57 млрд против $26,42 годом ранее. Планшеты сгенерировали выручку $7,34 млрд ($6,58 млрд в прошлом году), компьютеры Mac продались на $8,24 млрд ($7,1 млрд), остальная техника — $8,78 млрд ($6,45 млрд).

Сервисы приносят Apple пятую часть доходов. В этом сегменте за второй квартал 2021-го техногигант зафиксировал рекордные 17,5 млрд долларов выручки, тогда как в прошлом году — $13,2 млрд.

Капитализация Apple с начала 2021 года выросла на 10,6% и составляет $2,49 трлн.