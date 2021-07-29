Начиная с iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey и watchOS 8, Apple существенно урежет возможности по интеграции голосового помощника Siri со сторонними приложениями.

На странице поддержки разработчиков компания сообщила, что ряд команд и функций SiriKit больше не будут поддерживаться после публичного запуска новых операционных систем этой осенью.

Исчезнут сразу 22 команды, доступные в текущей версии прошивки. В их числе — возможность вызова такси Uber и взаимодействие с такими планировщиками задач, как Things 3 или Todoist. Кроме того, пользователи больше не смогут переводить деньги, искать фотографии или редактировать списки задач с помощью голосовых команд.

Также перестанет работать ряд команд, связанных с CarPlay. Apple планирует отключить возможность голосового управления климатической системой, радио и сидениями.

Apple не сообщила причины таких изменений. Особенно странно такое решение выглядит на фоне разбирательств, связанных с антиконкурентным поведением. Тем не менее вполне вероятно, что Apple предложит пользователям альтернативы, которые будут ещё более удобными, чем привычные команды Siri.

Вместе с тем с выходом iOS 15 Siri сможет выполнять часть своих функций автономно, что положительно повлияет на его производительность и скорость обработки запросов. Появятся и новые возможности: с помощью Siri пользователи смогут поделиться фотографиями, веб-страницами или треками из Apple Music посредством голосовых команд.

Голосовой помощник также научится понимать, что если при выводе на экран данных из списка контактов речь при запросе идёт о конкретном человеке. Например, по команде «Скажи, что я уже еду» на экране пропущенного звонка ассистент оповестит соответствующим текстом именно звонившего без дополнительных уточнений.