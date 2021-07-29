Apple TV+ представил дебютный трейлер второго сезона "Видеть" с Джейсоном Момоа в главной роли.

Во втором сезоне Баба Восс (Момоа) изо всех сил пытается воссоединить свою семью, защищая ее, поскольку нависает угроза войны между Королевством Пайя и Тривантийской республикой. Несмотря на все его усилия, его жена и зрячие дети оказываются на переднем крае конфликта, где они привлекают внимание его отчужденного брата, Эдо Восса (Баутиста), могущественного и хитрого тривантианского генерала, чья давняя ненависть к нему брат подвергает их опасности еще больше.

События шоу происходят в жестоком и примитивном будущем, спустя сотни лет после того, как человечество утратило зрение.

В сериале также снимались Элфри Вудард, Гера Хилмар, Кристиан Камарго и другие. Создателем и сценаристом выступает Стивен Найт.

Премьера второго сезона сезона запланирована на 27 августа 2021 года на Apple TV+.