Пользователи новых ноутбуков Apple на основе процессора Apple M1 начали жаловаться на появившиеся в экранах трещины, возникающие при нормальном использовании.

В основном такая проблема наблюдается у MacBook Air и MacBook Pro. После возникновения трещин часть дисплея начинает покрываться мерцающими черными и белыми линиями, а также перпендикулярными цветными линиями. Ноутбук становится в большинстве случаев нерабочим.

В некоторых случаях Apple бесплатно отремонтировала или заменила ноутбуки. Но большинству пострадавших пользователей выставили большие счета за ремонт.

Пользователи заметили, что экран начинает трескаться именно после открытия или закрытия крышки ноутбуков, когда между этими действиями проходит определенное время. Они предположили, что это проблема может быть связана с тонкой конструкцией рамки, которая не выдерживает даже обычных физических нагрузок со стороны пользователей при использовании устройства через месяц и более после покупки. Фактически экран у них начинает изгибаться при закрытии, открытии или переноске и потом трескается.

Ещё одной причиной называют мусор на нижней части ноутбука, который находился там в момент его закрытия. В принципе, от такого может пострадать любой ноутбук, и в случае с MacBook опасность представляет гораздо более мелкие и даже незаметные частицы.