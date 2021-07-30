Apple выпустила обновления своих карт для России, Украины и Беларуси. Теперь сервис стал более детальным — пользователи смогут увидеть схематичное очертание домов, прилегающих к дорогам. Обновление уже доступно на iOS и macOS.

Apple запустила фирменные «Карты» в 2012 году, а контуры строений начала добавлять на них с 2018 года. Однако до этого времени дома в Apple Maps отображались только в США и Европе. Использовала ли Apple чужие данные или наносила дома на карту в трёх странах самостоятельно, пока не ясно.

Также, судя по всему, Apple работает над 3D-просмотром улиц. Некоторые пользователи сообщали, что видели автомобили Apple Maps в Австрии, Швейцарии и Гонконге. Предположительно, замеченные авто проводили съёмку для создания аналога Google Street View («Просмотр улиц»). Официально эта информация пока не подтверждена.