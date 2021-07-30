Себастьян Стэн («Сокол и Зимний солдат») снимется с Джулианной Мур в драме «Мошенница» (Sharper), над которой работает инди-студия A24 для Apple Original. Фильм поставит режиссер Бенжамин Карон («Шерлок», «Корона») по сценарию Брайана Гейтвуда и Алессандро Танаки.

Подробностей сюжета пока немного. Известно лишь, что Мур воплотит образ опытной аферистки, обкрадывающей нечистых на руку манхэттенских богачей. Стэну же в данной истории досталась партия ловкого жулика по имени Макс, который всегда играет по-крупному благодаря выдающемуся таланту выстраивать сложные криминальные махинации.

Мур также выступит продюсером проекта наравне с Бартом Фрейндлихом, Брайаном Гейтвудом, Алессандро Танакой, Эриком Файгом и Джессикой Свитч. Дата выхода фильма пока неизвестна.

Для Apple грядущий фильм про мошенников ознаменует еще одно сотрудничество с Джулианной Мур. Недавно актриса исполнила главную роль в сериале «История Лизи» — полном психологизма и глубоко личном триллере по мотивам одноименного произведения Стивена Кинга.