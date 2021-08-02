Как сообщает издание DigiTimes, Apple планирует уменьшить размеры электронных компонентов, устанавливаемых внутри будущих iPhone, iPad и MacBook, чтобы использовать высвободившееся пространство для установки более крупных аккумуляторов.

В частности, компания намерена «значительно увеличить внедрение» интегрированных пассивных устройств (Integrated Passive Device, IPD) для периферийных микросхем в своих продуктах. Ожидается, что новые чипы будут меньше размерами и обеспечат более высокую производительность, занимая меньше пространства внутри устройства, что позволит использовать батареи большего размера.

Источники DigiTimes не сообщают, когда конкретно Apple начнет использовать более компактные детали в своих устройствах. Однако новые слухи в целом соответствуют информации, которая появлялась в сети ранее. IPD может стать частью технологии TSMC для производства 3-нм процессоров, а такие чипсеты ожидаются в iPhone 2023 года.

Не исключено, что благодаря увеличенным аккумуляторам, техника Apple обзаведётся дисплеями с ещё большим разрешением.