Bloomberg опубликовал отчёт аналитика Марка Гурмана, в котором он утверждает, что Apple, как и обещала на WWDC 2020, завершит переход на ARM-чипсеты в фирменных компьютерах за два года. Аналитик уверен, что последним устройством, которое получит ARM-процессор, станет рабочая станция Mac Pro.

На данный момент фирменные процессоры Apple используются в MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini и iMac. Первые компьютеры с чипом M1 вышли в ноябре 2020 года. Таким образом, у Apple остается еще больше года, чтобы завершить переход — срок закончится в ноябре 2022 года.

По имеющейся информации, сейчас компания работает над выпуском новых MacBook Pro с более мощным чипом M1X, анонс которых состоится в ближайшее время. Вслед за ним могут показать обновлённый Mac mini, который выйдет уже в 2022 году.

iMac полностью перейдёт на Apple Silicon к концу 2022-го. Тогда же представят Mac Pro меньшего размера с ARM-чипсетом с 20 или 40 вычислительными ядрами. Но ожидается, что до этого всё же выйдет вариант с процессорами Intel. Не исключено, что в следующем году Apple выпустит и MacBook Air с поддержкой MagSafe.