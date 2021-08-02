Документы в базе данных Евразийской экономической комиссии свидетельствуют о том, что Apple готовится к осеннему релизу новых продуктов. В списке есть указания на новые MacBook и Apple Watch.

Есть шесть новых идентификаторов Apple Watch, включая A2473, A2474, A2475, A2476, A2477 и A2478. Скорее всего, это новые модели Apple Watch Series 7, работающие под управлением watchOS 8.

Новые смарт-часы Apple могут иметь первый значительный редизайн за несколько лет, с более тонкими лицевыми панелями и обновлённой технологией дисплея.

В базе ECC в качестве новых продуктов также указаны A2442 и A2485. По всей видимости, это новые 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro. Они будут оснащены новым чипом Apple (M1X или M2). Возможно, у них не будет Touch Bar. Также могут вернуться слот для SD-карт, порт HDMI и MagSafe, от которых Apple отказалась в предыдущих моделях. Помимо этого могут появиться порты Thunderbolt 4 и mini-LED дисплей.