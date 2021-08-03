Twitter теперь разрешает пользователям входить в систему или регистрироваться в соцсети через Apple ID и Google. Учетную запись можно использовать как в приложении, так и в веб-версии.

По слухам, функция впервые появилась в бета-версии в прошлом месяце, но теперь она стала гораздо доступнее во многих регионах. По словам тех, кто уже попробовал регистрацию с помощью аккаунта Apple, процедура очень проста, без паролей и адресов электронной почты, а вход с помощью Google позволяет даже использовать по умолчанию аватар соответствующего аккаунта.

Пока процедура не вполне универсальна. Например, вход с помощью аккаунта Google возможен из экосистемы iOS, Android и ПК, но с аккаунтом Apple можно войти только из iOS (в дальнейшем, как обещает разработчик, функциональность будет расширена на компьютеры). По некоторым данным, текущая версия для компьютеров Mac не поддерживает никаких новых вариантов авторизации. На Android авторизация с помощью аккаунта Apple невозможна, во всяком случае — пока.

Вероятно не случайно, что вход в систему с помощью Google и Apple запускаются одновременно: правила App Store требуют, чтобы приложения включали Apple в качестве опции, если оно позволяет входить в систему с помощью сторонних сервисов.