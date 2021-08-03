Apple начала продажи в России клавиатуры Magic Keyboard с Touch ID. Ранее её можно было получить только в комплекте с новым iMac на M1.

Доступны два варианта Magic Keyboard: обычная с Touch ID за 14.900 рублей или с Touch ID и цифровой панелью за 17.900 рублей.

Несмотря на то, что новые Magic Keyboard выпускаются в разных цветах и соответствуют по оформлению iMac, с которыми они поставляются изначально, отдельно можно приобрести только клавиатуры серебристого цвета. Кроме того, стоит учесть, что сканер Touch ID на новых Magic Keyboard не работает с Mac, основанными на чипах Intel.

Таким образом, для старых компьютеров компании предпочтительнее выбрать более доступную Magic Keyboard без дактилоскопического сенсора, которая получила новый дизайн с более округлыми углами и стоимость 9.990 рублей.

Также в продаже появились обновлённые Magic Mouse и Magic Trackpad. От предыдущих версий они отличаются лишь комплектом — с ними идут кабели Lightning на USB Type-C. Цены — 7900 и 12.900 рублей соответственно.