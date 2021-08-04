В онлайн-магазине Apple появились новые варианты апгрейда Mac Pro как в вертикальном, так и в рэковом исполнении корпуса. Теперь в него можно добавить новые видеокарты AMD Radeon Pro W6800X, W6800X Duo или W6900X, в основу которых положен графический процессор Navi 21.

Видеокарты Radeon Pro W6800X и Radeon Pro W6900X близки по техническим характеристикам к игровым Radeon RX 6800 и Radeon RX 6900 XT. В их распоряжении имеется 3840 и 5120 потоковых процессоров соответственно, 128-мегабайтный буфер Infinity Cache и 256-разрядная шина памяти. Главное отличие от геймерских аналогов заключатся в большем объёме видеопамяти GDDR6 — 32 ГБ против 16 Гбайт. Штатный уровень TGP составляет 300 Вт.

Флагманом серии является двухпроцессорная Radeon PRO W6800X Duo, GPU которой объединены с помощью проприетарной шины AMD Infinity Fabric. Благодаря этому общее количество вычислительных блоков у новинки составляет 120 штук, а количество потоковых процессоров — 7680. Кроме того, карта получила 64 Гбайт памяти GDDR6. Разрядность шины каждого стека памяти составляет 256 бит, а общий объём кеш-памяти Infinity Cache — 256 Мбайт. Из-за сложности использования двух GPU на одной печатной плате и относительно низкого для такого решения уровня TDP, которое составляет 400 Вт, графические чипы новинки работают на заниженной до 1979 МГц частоте.

Apple предлагает новые видеокарты в модулях MPX (Mac Pro Expansion Module). Это массивные модули, занимающие по толщине до трех слотов. Причина кроется в их охлаждении, поскольку у них нет активных компонентов, тепло отводится пассивно с помощью воздушного потока корпуса Mac Pro. Теоретически модули MPX могут выделять до 500 Вт тепла.

Питание модулей MPX осуществляется не через дополнительные разъемы ATX, а через дополнительный слот, расположенный за слотом PCI Express. То есть его обеспечивает материнская плата. В случае классических карт расширения PCIe, за питание в Mac Pro отвечают соответствующие штекеры.

Новые графические модули можно приобрести и отдельно, чтобы доставить их в уже приобретённые Mac Pro. Цены выглядят следующим образом:

AMD Radeon Pro 6800X (32Гб памяти) — 240.000 рублей

AMD Radeon Pro 6800X (32Гб памяти), 2 шт — 520.000 рублей

AMD Radeon Pro 6800X Duo (64Гб памяти) — 460.000 рублей

AMD Radeon Pro 6800X Duo (64Гб памяти), 2 шт — 960.000 рублей

AMD Radeon Pro 6900X (32Гб памяти) — 560.000 рублей

AMD Radeon Pro 6900X (32Гб памяти), 2 шт — 1.160.000 рублей.

Apple заявляет, что новые видеокарты заменят предыдущие модули MPX AMD Radeon Pro Vega II при выборе конфигурации на заказ на сайте Apple и в виде отдельных комплектов. В рамках запуска этого нового модуля Apple также прекращает использование модуля AMD Radeon Pro Vega II Duo MPX и модуля AMD Radeon Pro Vega II MPX, но по-прежнему будет предлагать оба в виде отдельных комплектов.