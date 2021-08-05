Сервисы «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» добавили поддержку интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, сообщает пресс-служба «Яндекса». Таким образом, теперь водители управлять популярными приложениями, в том числе строить маршруты поездок, прямо на экранах мультимедийных комплексов своих автомобилей.

При подключении смартфона (по проводу или без – в зависимости от автомобиля), приложение от Яндекс появится на экране медиацентра. Управлять им также можно с экрана мультимедиа, включая поиск адресов и доступ к ранее сохраненным избранным местам. Предупреждения о наличии камер и скоростные ограничения работают без построенного маршрута. Кроме того, есть быстрый доступ к местам в закладках, на карте привычно отображаются пробки и дорожные события.

Для активации функции необходимо убедиться, что бортовая система автомобиля поддерживает Apple CarPlay или Android Auto, а смартфон имеет доступ к одной из этих платформ. Также нужна подписка «Яндекс.Плюс» — её можно оформить через приложения «Карты» и «Навигатор», в таком случае новые пользователи получат три месяца бесплатного использования сервиса.

В «Яндекс.Плюс» входит множество приложений вроде «Музыка», «Заправки» и т.п., но они, в отличие от «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», к сожалению, не будут работать с основного дисплея информационно-развлекательного комплекса. Для этого разработчики предусмотрели специальную функцию «Продолжить в телефоне» - она позволяет переключиться с основного тачскрина на смартфон и там продолжить работу в приложениях Яндекса.